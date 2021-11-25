MÜSİAD Kadın, kadına yönelik şiddeti önlemek için "Aile ve İnsan Hakları Komisyonu" kurdu

MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar, "MÜSİAD Kadın olarak, kime-nasıl uygulandığına bakılmaksızın her türlü şiddet faaliyetinin karşısında dururken, şiddetin önlenebilmesi ve önüne geçilebilir hale gelmesi için tüm hak ihlallerinin üzerinde durmaya, özelde ise kadına yönelik şiddetle mücadele metotlarımızı belirlemek üzerine çalışacağız." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Kadın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Aile ve İnsan Hakları Komisyonu" kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar, "MÜSİAD Kadın olarak, kime-nasıl uygulandığına bakılmaksızın her türlü şiddet faaliyetinin karşısında dururken, şiddetin önlenebilmesi ve önüne geçilebilir hale gelmesi için tüm hak ihlallerinin üzerinde durmaya, özelde ise kadına yönelik şiddetle mücadele metotlarımızı belirlemek üzerine çalışacağız. Toplumsal alandaki yansımalarını sıklıkla tecrübe ettiğimiz bu konuyla yakından temas halinde olabilmek için yeni dönemimizde "Aile ve İnsan Hakları Komisyonu"nu kurmuş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

"Telafisi olmayan derin yaralar açıyor"

Şiddetin günün dünyasında hayatın her alanında olumsuz etkiler oluşturan bir olgu olduğuna dikkati çeken İlbahar şunları aktardı:

"Şiddetin farklı kanallar vasıtasıyla bir sorun olarak var olması, onunla mücadeleyi de beraberinde getirmektedir. Uygulanış biçimi nasıl olursa olsun şiddet, bireyler ve toplumlar üzerinde telafisi mümkün olmayan derin yaralar açmaktadır. Hayatımızın her alanında yüz yüze gelme ihtimalimiz bulunan bu soruna kalıcı çözümler bulmak için çaba sarf etmek ve gerekli mücadeleyi sergilemek ise devletin, kurumların ve bireylerin üzerine düşen bir görevdir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bugünün konusunu oluşturan "Kadına Yönelik Şiddet" in en temelde insan hakları ihlali olduğunu ve kadınlar üzerinde fiziksel, psikolojik veya ekonomik alanda birçok zarara sebep olduğunu vurgulamak durumundayız."

"Kadına şiddetle mücadelemiz sürecek"

İlbahar, son yıllarda elde edilen kazanımlara ve artan farkındalığa rağmen kadına yönelik şiddet vakalarının katlanarak devam ettiğini endişe ile takip ettiklerini kaydederek, "Küresel boyutta da büyük bir sorun olarak görülen kadına yönelik şiddetin, yapılan araştırmalar ile hayatın herhangi bir döneminde kadınların şiddete maruz kaldığı görülüyor. Şiddet gören 15 yaş üstü kadınların oranı yüzde 26 iken, hayatının son bir yıllık döneminde şiddete maruz kaldığını belirten kadınların oranın ise yüzde 10 olduğunu görüyoruz." bilgisini verdi.

Araştırma sonuçlarından detaylar aktaran İlbahar, "Ülkemizde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) tarafından yapılan araştırmaya göre fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 38, psikolojik veya duygusal şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 44, ekonomik şiddete maruz kalanlar kadınların oranın ise yüzde 30 olduğunu görmekteyiz. İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarına göre ülkemizde 2020 yılında 267 kadın kasten öldürme fiili sebebiyle maalesef hayatını kaybetti. Bu üzücü durumla mücadele için ülkemizdeki yasal düzenlemelerin geliştirilmesine devam edilmekte, çeşitli bilinçlendirme ve korumaya alma faaliyetleri ile sürecin takibi yapılmaktadır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle, bu sorumluluklarımızın bilincinde olarak kadına yönelik şiddetle mücadelemize devam edeceğimizi, gelecek nesillerimizin bilinçlenmesi ve toplum olarak farkındalığımızın artması için çalışacağımızı bildirmek isteriz." açıklamasında bulundu.

Açıklamada MÜSİAD Kadın ile ilgili verilen detaylara göre, 300'ü aşkın kadın üyesiyle, en fazla kadını içinde bulunduran iş dünyası örgütlenmesi olan MÜSİAD Kadın, istihdam oluşturma, eğitim ve girişimciliği geliştirme, iş gücü piyasalarına daha iyi erişim sağlama ve fırsat eşitliği gibi yollarla kadın girişimcilere daha fazla imkan sağlanmasını amaçlıyor.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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