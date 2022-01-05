MÜSİAD İzmir Şubesinden EÜ Rektörü Budak'a ziyaret

İZMİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ve yönetim kurulu üyeleri, ikinci kez rektörlük görevine atanan Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Budak'ı tebrik eden Saygılı, EÜ'nün kısa süre önce Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 20 araştırma üniversitesinden biri olmasında duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Budak'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Budak ise iş dünyasında önemli yeri olan MÜSİAD'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek üniversitelerinin yürüttüğü projeleri anlattı.

AA / Halil Şahin - Ekonomi Haberleri

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