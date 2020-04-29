MÜSİAD İzmir Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek
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MÜSİAD İzmir Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı, ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

MÜSİAD İzmir Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek
29.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:28

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı, ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Bilal Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Ali Erbaş'ın devlet ve millet nezdinde sahip olduğu itibarı sarsmaya yönelik söylem ve çabaların Türk milleti tarafından boşa çıkarıldığını belirtti.

Ali Erbaş'ı desteklediklerini ve kendisinin yalnız olmadığını bildiren Saygılı, şunları kaydetti:

"Hiçbir Müslümanın toplumsal ifsada yol açan, nesli çürüten zina, eşcinsellik, gayrimeşru hayat, nikahsız yaşama ve her türlü fuhşiyatı destekleyecek bir konumda olmadıklarını ifade etmek istiyoruz. İslam dini, çağlar öncesinden seslenen tarihe gömülmüş bir ses değil, aksine evrensel değerleriyle çağa seslenen ve tarihe yön veren bir dindir. Allah'ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek ise suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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