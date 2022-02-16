MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Saygılı, Kemalpaşa'daki üyelerle bir araya geldi

İZMİR (AA) - MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, "Bölgesel Üye Buluşmaları" programı kapsamında Kemalpaşa bölgesindeki dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte ticari ve sanayi çalışmaları değerlendirildi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye'ye güven veren, gücüne güç katan her atılıma destek vermeye devam ettiklerini belirterek, "Ekonomimize katma değer sağlayacak, istihdam sürecini hızlandıracak, dijital dünyanın imkanlarından yararlanarak üretim ve yatırım hacmini artıracak, yerli ve milli projelerin geliştirilmesine etki etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.