Müsiad İzmir Şube Başkanı Ülkü'den Zeytin Dallı Destek

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askerinin ve Kilis'in yanında olduklarını göstermek için sınıra geldiklerini söyledi.

Kilis'e gelen MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, İzmir'in zeytinyağının meşhur olduğunu, bu kapsamında zeytin fidanları getirdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel merkezimizin bugün Kilis'te başkanlar toplantını yapma kararı, ordumuza Kilis'te ve Gaziantep'te, Afrin'de, şu an ülkemizin güvenliğini sağlamak için askere ve ordumuza destek olmak için toplantıyı burada yaptık. Biz de MÜSİAD üyeleri ve başkanları ile teşkilatları olarak, destek olmak amaçlı, belli başlı toplantı ve ziyaretler yapacağız. İzmir biliyorsunuz, zeytinyağı ve zeytin ağacının bol olduğu bir bölge, Zeytin Dalı Harekatı'nı destekleme amaçlı buraya zeytin dalı fidanı getirdik. İnşallah bunları burada gerekli kurumlara teslim edeceğiz. Bu anlamlı hediyeye teslim edeceğiz" dedi. - KİLİS