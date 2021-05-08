MÜSİAD İzmir'in erzak kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, hayırsever üyelerinin katkıları ve İzmir Valiliği Vefa Destek gruplarının yardımlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında erzak kolilerini ulaştırdıklarını açıkladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, hayırsever üyelerinin katkıları ve İzmir Valiliği Vefa Destek gruplarının yardımlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında erzak kolilerini ulaştırdıklarını açıkladı.

MÜSİAD İzmir Şubesi, hayırsever üyelerinin katkıları ile ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere Ramazan ayına özel erzak kolisi hazırladı. Hazırlanan erzak kolileri İzmir Valiliği Vefa Destek grupları ile önceden belirlenen muhtaç ailelere ulaştırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Bilal Saygılı, "Birlik, beraberlik ve paylaşmanın sevincini yaşadığımız mübarek Ramazan ayında bizler biliyoruz ki, birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak sıkıntılarımız o kadar azalır, daha güçlü şekilde hep birlikte ayağa kalkarız. Bu günler, birlik olma günü, koşulsuz yardıma koşma, paylaşma günüdür. Kardeşlik hukukunu bugün daha fazla birbirimize hissettirme; komşumuzun, akrabamızın ve muhtaçların derdine derman olma zamanıdır" dedi.

Ramazan ayı boyunca yardıma muhtaç durumdaki insanların umut ışığı olmaya gayret ettiklerini söyleyen Saygılı, "Biz sermayeyi amaç değil insanlığa hizmet yolunda bir araç olarak görüyoruz. Bizler elimizdekini paylaşarak, gerektiğinde ekmeğimizi bölüşerek güçleneceğimize, büyüyeceğimize inanıyoruz. Bu mübarek ayda da erzak kumanyalarımızla ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız. Bu anlamda verdikleri desteklerden dolayı başta İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger olmak üzere Vefa Destek gruplarına, STK'lara ve yardımların ulaştırılmasında emeği geçen tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hayırlarıyla bu güzelliğe vesile olan ve Ramazan'da mahzun gönülleri sevindiren kıymetli üyelerimize teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı