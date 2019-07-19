MÜSİAD İzmir Heyeti Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürünü ziyaret etti

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette MÜSİAD İzmir Şubesi ve Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü arasında yapılabilecek işbirlikleri ve projeler üzerinde istişare edildi.

Ziyarette konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD olarak Türkiye genelinde 86 noktada şube ve temsilcilikleri ile üyelerinin sorunlarını, görüş ve önerilerini kamu kurum ve kuruluşlarına yerinde ileten bir sivil toplum kuruluşu olduklarını, yerelde de ilimizdeki kamu kurumları ile sürekli işbirliği içerisinde bulunduklarını söyledi.

İzmir'in gerek üretim, gerekse de dış ticaret alanında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Saygılı, "Yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürümüz Nihat Kınık'a teşekkür ediyorum" dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesinin çalışmalarını takip ettiğini ve başarılı işlere imza attığını ifade eden Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık , Ege Bölge Müdürlüğü olarak görevlerinin, bölgedeki firmalara kaliteli hizmet sağlamak, rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek, piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendirmek, üreticileri ve tüketicileri korumak, etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunmak ve ticareti kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler