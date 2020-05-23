MÜSİAD İzmir'den Ramazan Bayramı kutlaması
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MÜSİAD İzmir'den Ramazan Bayramı kutlaması

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Bizlere düşen, korona virüs hastalığına yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır.

MÜSİAD İzmir'den Ramazan Bayramı kutlaması
23.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:07

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Bizlere düşen, korona virüs hastalığına yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır. Öncelikle ülkemize milletimize ve bütün insanlık alemine geçmiş olsun diyorum. Maruz kaldığımız bu salgın hastalıktan bir an önce kurtuluş niyaz ediyorum" dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Saygılı, mesajında şunları söyledi:

"Ramazan-ı şerifin rahmet, mağfiret ve bereket ikliminden sonra yeni bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış, merhamet ve esenlik getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. İnsanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın çaresini bulmakta aciz kaldığı bir salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. En hafifinden en ağırına kadar hastalık dünya imtihanlarından biridir. Tarih boyunca pek çok hastalık Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmaları ile tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan korona virüsün de inşallah şifası bulunacaktır. Nitekim Resül-i Ekrem'in buyurduğu gibi 'Allah, indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir.' Bizlere düşen, korona virüs hastalığına yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır. Öncelikle ülkemize milletimize ve bütün insanlık alemine geçmiş olsun diyorum. Maruz kaldığımız bu salgın hastalıktan bir an önce kurtuluş niyaz ediyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramımızın insanlığa sağlık getirmesini, sevincimizin tohum olup toprağa düştüğünde yeni sevinçler yeşertmesini diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, afiyeti, inayeti bizlerle olsun. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." - İZMİR

Kaynak: İHA

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