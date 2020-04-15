MÜSİAD İzmir'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Güncel

MÜSİAD İzmir'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek sağladıklarını duyurdu.

15.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:38
MÜSİAD İzmir'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek sağladıklarını duyurdu.

Bilal Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandesiminin Türkiye'de sosyal, toplumsal ve ekonomik etkilerini en aza indirebilmek adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

Vatanının ve milletinin yanında olmayı kendisine ilke edinen MÜSİAD'ın büyük bir katılımla kampanyaya destek verdiğini belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"MÜSİAD İzmir Şubesi olarak biz de elimizden gelenin fazlasını yapmaya hem sahada hem de yardımlar noktasında gayret ediyoruz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na üyelerimizin şu ana kadar yapmış olduğu bağış miktarı 3 milyon 88 bin liradır. Bu süreçte İzmir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'ın himayelerinde oluşturulan İl Pandemi Kurulu ve Valilik bünyesinde ihdas edilen Vefa Sosyal Dayanışma Grupları ile birçok vatandaşımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz. El ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu başarıyla aşacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

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