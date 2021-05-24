MÜSİAD İzmir, kadın kooperatifleriyle iş birliği programı başlatacak
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MÜSİAD İzmir, kadın kooperatifleriyle iş birliği programı başlatacak

MÜSİAD İzmir, kadın kooperatifleriyle iş birliği programı başlatacak
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Ekonomi

MÜSİAD İzmir Kadın Komitesi Başkanı Burçin Oğuz, kadın girişimcilerin önünü açmak amacıyla kadın kooperatifleriyle iş birliği programı başlatacaklarını bildirdi.

MÜSİAD İzmir Kadın Komitesi Başkanı Burçin Oğuz, kadın girişimcilerin önünü açmak amacıyla kadın kooperatifleriyle iş birliği programı başlatacaklarını bildirdi.

Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada, Ege Bölgesi'nde 3 bin 552 üyeye sahip 74 aktif kadın kooperatifi olduğunu ve bu kooperatiflerin 40'ının İzmir'de faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kadın kooperatifleriyle iş birliği programının MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın başkanlığında gerçekleştirileceğini kaydeden Oğuz, şöyle konuştu:

"Hedefimiz kadın kooperatifleriyle iş birliği halinde, onların verimliliği ve üretim kapasitelerini artırmak, ticaret pazarlarını kolaylaştırmaktır. Bu vesile ile Anadolu'muzun yeni müteşebbis gücü olan kadın girişimcilerimizin faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına, büyümelerine ve gelişmelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu noktada inovatif eğitimler, mentorluk, pazar desteği, sosyal etkinlikler gibi kooperatiflerde faaliyet gösteren kadın girişimcilerimizin önünü açacak verimli ve dolu dolu bir program olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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