MÜSİAD İzmir'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya tam destek vereceklerini bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya tam destek vereceklerini bildirdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem'" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına üyelerle birlikte destek vereceklerini belirtti.

Milletçe nice badirelere göğüs gerildiğini aktaran Saygılı, "Nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa onun yanında tarih boyunca yer alan milletimizin tüm hasletlerini damarlarında hisseden ve yaşayan kardeşlerimizin bu zor ve anlamlı günlerde üzerine düşen vazifeyi bir tarih yazarak layıkıyla yerine getireceğinden eminim. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA