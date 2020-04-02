MÜSİAD İzmir'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek vererek, "Milli Dayanışma Kampanyasına MÜSİAD İzmir Şubesi üyelerimiz ile tam destek vereceğiz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek vererek, "Milli Dayanışma Kampanyasına MÜSİAD İzmir Şubesi üyelerimiz ile tam destek vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekler büyüyor. Kampanyaya bir destekte Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi. Saygılı, MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri ile kampanyaya tam destek vereceklerini ifade ederek, "Hepimizi yakından ilgilendiren ve ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte cumhurbaşkanımızın korona virüsle mücadele için 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na MÜSİAD İzmir Şubesi üyelerimiz ile tam destek vereceğiz. Milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa onun yanında tarih boyunca yer alan necip milletimizin tüm hasletlerini damarlarında hisseden ve yaşayan kardeşlerimizin bu zor ve anlamlı günlerde üzerine düşen vazifeyi bir tarih yazarak layıkıyla yerine getireceğinden eminim. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağımıza inanıyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA