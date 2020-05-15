MÜSİAD İzmir'den 12 bin aileye Ramazan yardımı
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MÜSİAD İzmir'den 12 bin aileye Ramazan yardımı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, hayırsever dernek üyelerinin bağışları ile korona virüs (Covid-19) pandemesinden dolayı zor günler geçiren 12 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımında bulunduklarını söyledi.

MÜSİAD İzmir'den 12 bin aileye Ramazan yardımı
15.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:53

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, hayırsever dernek üyelerinin bağışları ile korona virüs (Covid-19) pandemesinden dolayı zor günler geçiren 12 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımında bulunduklarını söyledi.

Rahmet ve bereket iklimini yaşadığımız Ramazan ayında korona virüs salgınının etkisini bir nebze olsun azaltmak, bu süreci en az hasarla atlatabilmek amacıyla büyük bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergilendiğini belirten MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Biz de bu hayır yarışına destek vererek, Ramazan erzak yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturduk" dedi. Saygılı, zor günler geçiren 12 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımında bulunduklarını belirtti.

"Vakit, kardeşliğimizi daha da ileriye götürme zamanıdır"

Başkan Saygılı yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Bizler ülkesine aşık ve tek derdi milletinin istikbali olan işadamları olarak bir yandan üretimin aksamaması adına gayret gösterirken, bir yandan da düzenlediğimiz kampanyalar ile devletimize ve milletimize olan desteğimizi güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Her zorlukta bir kolaylık ihsan ederek yardımımıza koşan ve 11 ayrın sultanı Ramazan'ı Şerif'te yeryüzünü rahmet esintileriyle dolduran Yüce Rabbimiz; Ramazan'ın alamet-i farikası olan oruç ibadeti ile bizlere birçok faziletin yanı sıra açlık ve acizliği tattırarak muhtaçların halinden anlamayı öğretti. Korona virüs sürecinde maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşımızın derdine ortak olmayı, derdini paylaşmayı vazife bildik. Mübarek Ramazan ayında hayırsever üyelerimizin bağışları ve destekleri ile korona virüsten dolayı zor günler geçiren 12 bin ihtiyaç sahibi ailemize en güzel şekilde ulaşan, İzmir Valiliği Vefa Destek Grubu, Türk Kızılayı, İzmir İl Müftülüğü ve birçok sivil toplum kuruluşu aracılığıyla bu yardımların dağıtımını gerçekleştirdik. Desteklerinden dolayı tüm kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlarıyla bu güzelliğe destek olan MÜSİAD üyelerimize bereketli kazançlar diliyorum. Vakit, kardeşliğimizi daha da ileriye götürme zamanıdır. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 195. Ayetinde 'Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever' emriyle Yüce Rabbimiz, cimrilik edip Allah yolunda infak etmekten kaçınmanın, hem fert hem de toplum için tehlike oluşturacağını haber vermektedir. Bu bilinçle bugün paylaşmaya, hayırlara vesile olmaya, iyiliğe her şeyden daha çok ihtiyacımız var. Her zor zamanda vatanının ve milletinin yanında olmayı kendine şiar edinen derneğimiz olarak birlik ve beraberlik vurgusuyla üzerimize düşen vazifeyi yapmaya devam edeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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