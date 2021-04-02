MÜSİAD İzmir Şubesinin hedefi 10 bin yeni istihdam

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı, şube olarak şu anda 50 bin kişiye istihdam sağladıklarını, buna 10 bin kişi ilave ederek rakamı 60 bine çıkartmayı hedeflediklerini bildirdi.

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı, şube olarak şu anda 50 bin kişiye istihdam sağladıklarını, buna 10 bin kişi ilave ederek rakamı 60 bine çıkartmayı hedeflediklerini bildirdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, kentin istihdamına katkıda bulundurmayı sürdüreceklerini aktardı.

Şube olarak yeni dönem hedeflerinden bahseden Saygılı, "Şube olarak şu anda 50 bin kişiye istihdam sağlıyoruz, buna 10 bin kişi ilave ederek rakamı 60 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca şu an bin 630 işletmeyi temsil ediyoruz. İşletme sayımızın da üye artışımıza paralel 2 bin işletme sayısına ulaşmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üye firmaların ihracat yapmasını sağlamayı, ihracat yapanların da rakamlarını yükseltmeleri için çalışacaklarına değinen Saygılı, MÜSİAD Genel Merkezi'nin "Üretim Üsleri Projesi"ni İzmir'e de taşımak istediklerini vurguladı.

Yeni dönemde yeni şube hizmet yerine geçeceklerine işaret eden Saygılı, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve MÜSİAD İzmir iş birliği ile kurumsal kaynak planlaması konusunda yürütmekte oldukları İzmir Nitelikli İstihdam Proje'nin de (İNİP) devam ettiğini, Karavan Park Projesi'ni de hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdüklerine aktardı.

Görevi devraldıklarından bugüne kadar 112 yeni üye kazanımıyla sayının 320'ye çıktığını kaydeden Saygılı, "Yeni dönem yeni üyelerimizle yolumuza devam edeceğiz. Gençlik hareketleri ile irtibatlı şekilde çalışma ve faaliyetlerini geliştireceğine inandığımız Genç MÜSİAD, inşallah yeni dönemde hem üye sayısını hem de faaliyetlerini arttıracak. Aynı şekilde MÜSİAD Kadın, girişimci kadınlarımıza yönelik çalışma ve projelerini genişleterek devam ettirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz