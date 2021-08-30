MÜSİAD İzmir'de Kenya ile ticaret konuşuldu
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MÜSİAD İzmir'de Kenya ile ticaret konuşuldu

MÜSİAD İzmir'de Kenya ile ticaret konuşuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Kenya Büyükelçisi Korgeneral Johnson Mogoa K.Ondieki'ni misafir ederek "Kenya ile İş Yapmak" konulu toplantı düzenledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Kenya Büyükelçisi Korgeneral Johnson Mogoa K.Ondieki'ni misafir ederek "Kenya ile İş Yapmak" konulu toplantı düzenledi.

MÜSİAD İzmir Şubesi, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Kenya ile İş Yapmak" konulu toplantıda Kenya Ankara Büyükelçisi E. Korgeneral Johnson Mogoa K.Ondieki'ni konuk etti. Türkiye ile Kenya arasındaki ticaretin masaya yatırıldığı toplantıda, İzmir-Kenya ticaretine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

"Afrika ile aramızda kardeşlik hukuku var"

MÜSİAD İzmir Başkan Yardımcısı ve Global Saha-Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Zekeriya Hazırbulan, iş seyahati nedeniyle toplantıya katılamayan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın selamlarını ileterek başladığı toplantıda, Türkiye'nin en güçlü ve dünyanın sayılı sermaye platformlarından MÜSİAD'ın Türkiye'de 89 noktada, dünyada 95 ülkede 225 irtibat noktasıyla etkinliğinden söz etti. Büyükelçi Ondieki'ni ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hazırbulan, MÜSİAD'ın Afrika'da 13 şube ve 2 temsilcilikle hizmet verdiğini hatırlattı. Hazırbulan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin "Afrika'ya Açılım Politikası" ile son 18 yılda siyasi, insani, ekonomik ve kültür alanlar başta olmak üzere birçok boyutta başarılı çalışmalar yürüttüğünü ve MÜSİAD'ın da kıtada etkinliğini artırdığını kaydetti.

"Kenya önemli bir merkez"

Hazırbulan, "Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtaların kesişme noktasında enerji, ulaştırma ve iletişim ağlarının merkezinde stratejik ülkelerinden biri konumundadır. Benzer şekilde Kenya da bölgesinde stratejik konumuyla öne çıkmaktadır. Afrika, gelecek için önemli bir coğrafya ve aktördür. Bu bağlamda Kenya da önemli bir merkez, önemli bir stratejik alan ve bizim Afrika'daki stratejik ortaklarımızdan bir tanesidir. Afrika'yla aramızda kardeşlik hukuku var. Ticari ilişkilerimizi de bu kardeşlik hukuku temelinde geliştiriyoruz. İş insanları olarak İzmir ve Kenya'nın sahip olduğu avantajları en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyoruz. MÜSİAD İzmir iş dünyası temsilcileri olarak karşılıklı güven tesis ederek Kenya'yla ekonomik ilişkilerimizi hep birlikte geliştirip güçlendireceğiz" dedi.

"Kenya yatırım fırsatları sunuyor"

Kenya Ankara Büyükelçisi E. Korgeneral Johnson Mogoa K.Ondieki, toplantıda MÜSİAD İzmir üyelerine sunum gerçekleştirerek yatırım fırsatlarını anlattı. Kenya ile Türkiye arasındaki ticaretin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ifade eden Ondieki, Kenya'nın üretime odaklandığını ve ülkeye yatırımda bulunan iş insanlarına geniş yatırım fırsatları sunduğunu belirtti. Ondieki, "Toplantımızın Kenya ile İzmir arasında tüm ticari alanlarda ilişkilerimize güçlü bir ivme kazandıracağını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta tarafından desteklenen ekonomik plan çerçevesinde, Türkiye ile müstakbel ortaklar, yatırımcılar ve iş insanları ile sıkı çalışmalar yürütüyoruz. Kenya başlıca dört alana odaklanmaya çalışıyor; üretim, uygun fiyatlı konut, herkesi kapsayan sağlık ve gıda güvenliği. Bu çerçevede ülkemizin 2030 vizyonu doğrultusunda Kenya'nın kalkınma tasarısına öncülük etmesi beklenmektedir. Kenya'nın Türkiye büyükelçisi olarak ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ilişkileri daha da güçlendirmeye yardımcı olmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

Toplantının sonunda MÜSİAD İzmir Başkan Yardımcısı ve Global Saha-Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Zekeriya Hazırbulan, Kenya Ankara Büyükelçisi E. Korgeneral Johnson Mogoa K.Ondieki'ne hediye takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. - İZMİR

MÜSİAD İzmir'de Kenya ile ticaret konuşuldu
MÜSİAD İzmir'de Kenya ile ticaret konuşuldu
MÜSİAD İzmir'de Kenya ile ticaret konuşuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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