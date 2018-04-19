Müsiad İzmir Başkanı Ümit Ülkü, "Erken Seçim Kararını Olumlu Karşılıyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan erken seçim kararını olumlu karşıladıklarını söyledi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, erken seçim kararına yönelik bir mesaj yayımladı. Mesajında, "İş dünyası olarak, üretim ve istihdamın artırılması ve ülke ekonomisinin ileri taşınması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da en büyük itici gücünü, iç ve dış siyasette istikrar ortamı oluşturuyor. İstikrar ise halkın desteği ile göreve gelmiş güçlü iktidarlarla mümkündür" ifadelerine yer veren Ülkü, "Türkiye, istikrarı ortadan kaldırmaya ve ülkemizi kaosa sürüklemeye yönelik, içeriden ve dışarıdan çalışan tüm şer odaklarına en güzel cevabı, aziz milletimizin desteği ile 15 Temmuz 2016'da vermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinin ardından, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum sonucunda, milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş onaylanmış ve istikrar ortamı sürdürülmüştür. İş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürülebilmek ve yakın coğrafyamızda cereyan eden siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında doğru pozisyon alabilmek adına, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine bir an önce geçmemiz gerekmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim kararını, iş dünyası ve ülkenin geleceği adına son derece olumlu karşıladıklarını anlatan Ülkü, "İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları, 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye'ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır. Seçim kararının tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR