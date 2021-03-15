MÜSİAD İzmir Şubesinden "Ekonomi Reform Paketi" değerlendirmesi Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi ile geçen yılın üçüncü çeyreğinden itibaren piyasalarda gözlenen V tipi toparlanmanın çok daha fazla sektöre yayılacağına...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi ile geçen yılın üçüncü çeyreğinden itibaren piyasalarda gözlenen V tipi toparlanmanın çok daha fazla sektöre yayılacağına inandıklarını bildirdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomi Reform Paketi ile Türkiye ekonomisine taze kaynak girişi sağlanacağını, iç talepten yatırım harcamalarına kadar birçok parametrede hızlı bir gelişim beklediklerini ifade etti.

Son dönemde ekonomik aktivitedeki toparlanma hızının yılın ikinci çeyreği ile birlikte ivme kazanacağını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"İş dünyasının birçok talebine oldukça olumlu bir yaklaşım arz ettiğini gördüğümüz bu reform paketi ile geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinden itibaren piyasalarda gözlenen V tipi toparlanmanın çok daha fazla sektöre yayılacağına inanıyoruz. Özellikle esnafımıza sağlanan gelir vergisi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kaldırılması, ekonomimizin lokomotifi konumunda bulunan KOBİ'lerimizin iş hacminde ciddi bir artış sağlayacaktır. Açıklanan desteklerle birlikte kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele noktasında ekonominin direnci güçlenecektir. Harcama disiplininin sağlanması, kamuda israfın azaltılması, bütçenin yeniden imar edilmesi ve nakit yönetiminde verimliliğin artırılması; kamu harcamaları ve yatırımlarının ekonomik büyümeye verdiği katkıyı artıracaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı