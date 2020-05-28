MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı Zimem Defteri Satın Aldı
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MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı Zimem Defteri Satın Aldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Zimem (Veresiye) Defteri satın alarak Zimem Defteri geleneği hakkında açıklamada bulundu.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı Zimem Defteri Satın Aldı
28.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:26

Saygılı açıklamasında şunları kaydetti: "Bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında devletimiz ve milletimiz, bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatabilmek ve oluşan yaraları bir an evvel sarabilmek amacıyla tarihte eşine az rastlanır şekilde, büyük bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergilemektedir.

Aziz milletimiz, her zaman zorda kalmışların yanında olmuş ve yardıma muhtaç insanların hiçbir çıkar gözetmeksizin yardımlarına koşmuştur. Türk milleti, Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v)'in "Komşusu açken tok yatan, bizden değildir." Hadis-i Şerif'ini her zaman kendisine şiar edinmiş ve bu inanç doğrultusunda hayatını örgütlemiştir.

Osmanlı medeniyetinin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının en güzel örneğinden biri olan Zimem defteri geleneği, yardımlaşmanın, dayanışmanın, anlayışın tüm güzelliklerini içinde barındırmaktadır. Ülkesine aşık işadamları olarak bizler de, bir yandan üretimin aksamaması ve salgının geniş çaplı bir ekonomik krize yol açmaması adına gayret gösterirken, bir yandan da düzenlediğimiz yardım kampanyaları ve farkındalık çalışmalarıyla devletimize ve milletimize olan desteğimizi her alanda sürdürmeye devam ediyoruz.

Ecdadımızın tüm insanlığa ders verircesine hayata geçirdiği Zimem (Veresiye) Defteri uygulamasını, bugün de MÜSİAD olarak büyük bir teveccühle sürdürüyoruz. Uygulama ile esnaftan hiç tanımadığımız kişilerin veresiye (zimem) defterini alarak ihtiyaç sahiplerinin borcunu ödüyor, böylece borç sahiplerinin hesabını kapatmış oluyoruz. Borcu olanın borcunu kimin ödediğini bilmediği bu güzel uygulamanın yaşatılmasına öncülük ederek toplumumuzun diğer kesimlerine de ilham olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile gerek Biz Bize Yeteriz Kampanyasına katkı veren, gerekse Ramazan erzak kolisi katkısı veren veya Zimem Defteri kampanyamıza katkı veren MÜSİAD Ailesine teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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