MÜSİAD, İZKA desteğiyle İzmir'de eğitim merkezi kuracak
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MÜSİAD, İZKA desteğiyle İzmir'de eğitim merkezi kuracak

11.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:50
MÜSİAD, İZKA desteğiyle İzmir'de eğitim merkezi kuracak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) desteğiyle kentte eğitim merkezi kuracak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) desteğiyle kentte eğitim merkezi kuracak.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, "Kurumsal Kaynak Planlaması Konusunda Nitelikli Personel Yetiştirilerek İzmir Sanayisine Kazandırılması Projesi" kapsamında protokol imzaladı.

Bu kapsamda kurulacak merkezde ilk etapta 180 kişiye eğitim verilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcıların en az 50'si MÜSİAD üyesi iş adamlarına ait işletmelerde istihdam edilecek.

Merkezde, bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, finansal okuryazarlık, veri okuryazarlığı, e-ticaret ve dijital pazarlama gibi alanlarda eğitim ve seminerler verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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