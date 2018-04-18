Müsiad İngiltere Yeni Yönetimi Basınla Buluştu

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Londra'daki yönetim değişikliği nedeniyle MÜSİAD İngiltere Şubesi yeni Başkanı Nuri Bulgurcu, Londra'daki Türk basın mensuplarıyla tanışmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında onur konuğu olarak Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Başbakanlık Basın Yayın Enfermasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Türkiye Cumhuriyeti Londra Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli, İngiltere'deki iş ile İngiltere'de yerleşik olarak bulunan yerli ve yabancı basın mensupları ile MÜSİAD üyeleri katıldı.

Leicester Square'da bulunan Ali Ocakbaşı'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Bulgurcu, "MÜSİAD İngiltere, üye iş adamları ve işletmeleri ileTürkiye-İngiltere arasındaki ilişkilere önemli bir ekonomik değer katmaktadır" dedi. Türkiye'nin ekonomik gücündeki en önemli etkenin siyasi istikrar olduğuna dikkati çeken Bulgurcu, alternatif pazarlara yönelik girişimlerin de bu yönde olumlu katkılar sağladığını ifade etti.

Bulgurcu, İngiltere Şubesi olarak amaçlarının Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerini güçlendirmek olduğunu sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca da yaptığı konuşmada, "Öncelikle bu FETÖ gerçeğini tüm dünyaya anlatabildiğimizi düşünüyorum. Artık kimsenin 'Bu bir darbe operasyonu muydu?', 'Şöyle bir darbe miydi, böyle bir darbe miydi?' şeklinde bir kuşkusu kalmadığı gibi ülkelerindeki Fetöcüleri de birer terörist olarak adlandırmaya başladılar. Ki bu ABD'de de geçerli. Seçimlerde de bir zorlukla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Bundan sonraki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın o çok güçlü liderliğiyle Türkiye'nin dünyanın zirvesine hızla ulaşacağını düşünüyorum. Bunda çok büyük gayretlerinizin de olacağını biliyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Nuri Bulgurcu'nun konuşması

-Mehmet Akarca'nın konuşması

-Genel ve detaylar

18.04.2018 - 05.59 Haber Kodu : 180418007 - Londra