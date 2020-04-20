MÜSİAD'ın yeni dünya düzeninde vizyonu, "kendine yeten Türkiye" Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin ardından dünyada yeni dengelerin oluşacağına dikkati çekerek, "Yeni bir dünyaya bakış açısından olumsuz bir şekilde etkilenmemek için erken adım atmalıyız.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin ardından dünyada yeni dengelerin oluşacağına dikkati çekerek, "Yeni bir dünyaya bakış açısından olumsuz bir şekilde etkilenmemek için erken adım atmalıyız. Bu hususta vizyonumuz 'her şeyi ile kendine yeten bir Türkiye' olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ölçekte olağanüstü bir süreçten geçildiğini, bu süreç içerisinde Türkiye olarak gerekli tedbirleri alarak uygulamaları hassas bir şekilde gerçekleştirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Kovid-19 ile mücadelenin ardından dünyada yeni dengelerin oluşacağına dikkati çeken Acar, "Yeni bir dünyaya bakış açısından olumsuz bir şekilde etkilenmemek için erken adım atmalıyız. Bu hususta vizyonumuz 'Her şeyi ile kendine yeten bir Türkiye' olmalıdır." değerlendirmelerinde bulundu.

Ortak bir platformda eşit şekilde bir araya gelerek yeni dünya düzenindeki güçlü Türkiye için katkı sunulması gerektiğinin altını çizen Acar, iş dünyasının ihracat politikasını güçlendirmeye yönelik adım atılması gerektiğine işaret etti. Acar, şunları kaydetti:

"Bu minvalde bürokratik hantallık ve kuralların zorluklarını aşıp küresel ölçekte ihtiyaçlara yön veren bir Türkiye olmak için yeni bir algı oluşturmalıyız. Sağlık, gıda, tarım ve hayvancılık açısından adım atarken bunu kültür ve turizm politikaları içinde ele almalıyız. Dünyada ham madde üretimi ve ihtiyaçların temini olan bir merkeze dönüşmek için politikalar hazırlamalıyız. Tekstil, sanayi, uzay sanayi, teknoloji, bilişim, sağlık, tarım, hayvancılık, gıda gibi alanlarda güçlü adımlar atmalıyız. Bu alanlarda esnek ve şeffaf bürokratik bir sistem içinde ihracatımızı güçlendirmeliyiz."

Acar, daha önce de önerdikleri Ekonomi Bilim Kurulu'nun tam da bu ihtiyaçlara cevap verecek politikaların alt zeminini hazırlamak için gerekli olduğunu vurguladı

Kaynak: AA