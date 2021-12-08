MÜSİAD'ın "Muğla Dost Meclisi" toplantısı yapıldı - Haberler
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MÜSİAD'ın "Muğla Dost Meclisi" toplantısı yapıldı

MÜSİAD'ın
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

MÜSİAD Muğla Şubesi tarafından "Muğla Dost Meclisi" toplantısı düzenlendi.

MUĞLA (AA) - MÜSİAD Muğla Şubesi tarafından "Muğla Dost Meclisi" toplantısı düzenlendi.

Şube binasında gerçekleştirilen etkinliğin ilk konuğu Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan oldu.

Programa MÜSİAD ve GENÇMÜSİAD üyeleri ile üniversite öğrencileri katıldı.

Açılışta konuşan MÜSİAD Muğla Başkanı Kazım Demir, Dost Meclisi toplantısının ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yakında Muğla GENÇMÜSİAD'ın kurulacağını belirten Demir, "Şu an aramızda olan genç, dinamik ve heyecanlı arkadaşlarımızla çıkacağımız bu yolda onlara değer katacak ve deneyimleri ile bilgilendirecek Muğla'mızın önemli şahsiyetlerini burada ağırlayacağız." dedi.

Toplantıda Mustafa Ercan, oda faaliyetleri, uygulamaya geçirilen projeler ve hedeflerindeki projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Katılımcıların ve özellikle genç girişimci üyelerin projeleri için yöneltmiş oldukları soruları yanıtlayan Ercan "MÜSİAD gibi önemli sivil toplum kuruluşu ile bir araya gelerek Muğla'mız için neler yapabileceğimizi konuşmak, buradaki genç ve heyecanlı arkadaşlarımızın projelerini ilimizde nasıl aktif hale getirebileceğimizi değerlendirmek ve çözüme kavuşturmak bizler için en önemli görevdir." diye konuştu.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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