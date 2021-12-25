MÜSİAD'in iş dünyasına indirim çağrısı

SAKARYA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, üyelerinin kampanyaya indirim yaparak destek vermeye başladığını bildirdi.

MÜSİAD Sakarya Şubesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin piyasalara olumlu yansıması ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışının kaydedilmesinin ardından MÜSİAD'ın iş dünyasına indirim çağrısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Filizfidanoğlu, başlatılan "Haydi Türkiye Şimdi İndirim Zamanı" kampanyasına destek veren MÜSİAD üyesi kuruluşların da indirim yapmaya başladığını aktardı.

Filizfidanoğlu, "Çağrımızın hızlı bir şekilde karşılık bulmasından dolayı gururluyuz. Üyelerimiz kampanyamıza indirim yaparak destek vermeye başladı. Başlattığımız bu kampanya inanıyorum ki çığ gibi büyüyecek; sadece MÜSİAD üyesi kurum ve kuruluşlar değil, ülkemizde ve şehrimizde faaliyet gösteren tüm firmalar katılacaktır." ifadelerini kullandı.

Son ekonomik gelişmeler doğrultusunda iş dünyasını halkın alım gücü lehine ürün fiyatlarında indirime davet ettiklerini vurgulayan Filizfidanoğlu, "Vakit beraber olma, daha güçlü yarınları birlikte inşa etme vaktidir. Milletimizin refahı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bundan sonra da bu yönde, üreten ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yılda serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

AA / İbrahim Yozoğlu - Ekonomi Haberleri

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