MÜSİAD, Hindistan ile "ticari köprü" kuruyor

11.10.2019 11:38

Türkiye'nin ihracatının geliştirilmesi ve dünya pazarlarında daha etkin rol oynaması amacıyla çalışmalarını sürdüren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Özbekistan'ın ardından Hindistan'a yönelik iş gezisi programı düzenliyor.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamay göre, Türk Hava Yolları (THY), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Confederation of Indian Industry (Hint Endüstri Konfedarasyonu), ortaklığında, 14-18 Ekim 2019'da düzenlenecek programda, Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile iş birliği çalışmaları görüşülecek.

Programa ayrıca, Hindistan Uluslararası Ticaret Odası ve Maharashtra Ticaret Sanayi ve Tarım Odası da destekte bulunacak. Dört gün boyunca devam edecek ziyaret kapsamında, iş forumu, B2B görüşmeleri, ülkenin önde gelen kurumlarına ziyaretler ve şehir gezisi gibi organizasyonlar da düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Hindistan'ın Türkiye'nin belirlediği hedef ülkeler arasında 1 numarada yer aldığını belirtti.

Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, son yıllarda güçlenen ekonomik yapısı ile dikkatleri üzerine çeken Hindistan'a büyük önem atfediyor. Orta sınıfa mensup 400 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapan Hindistan, yüksek alım gücüyle en önemli pazar alanlarından biri. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın hedef olarak belirlediği 4 ülke arasında, yüzde 7'lik büyüme ortalamasıyla en hızlı büyüyen ülke. Dolayısıyla Hindistan bu yönüyle Türk iş insanlarının ilgi odağı haline geldi. Dünyanın 6.büyük ekonomisi olan Hindistan'dan geçtiğimiz yıl Türkiye'ye 150 bin turist ziyarette bulundu. Bu sayının ilerleyen yıllarda artmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin son yıllarda 500 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiği Hindistan'ın ilerleyen dönemlerde daha fazla yatırım çekeceğini öngörüyoruz."

MÜSİAD Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi Başkanı Tevfik Dönmez ise 1,3 milyarlık nüfusu ve 2,6 trilyon dolarlık GSYİH hacmi ile dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Hindistan'ın, Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

İki ülke arasında şu an için 8 bin 657 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu belirten Dönmez, Türk iş insanları olarak karşılıklı yatırım ve çalışmalar ile ilerleyen dönemlerde bu rakamın üst seviyelere çıkarılmasını hedeflediklerini kaydetti.

MÜSİAD Hindistan Temsilcisi Naci Torba da Hindistan'ın özellikle nükleer enerji, sivil havacılık, ilaç, uzay ve teknoloji alanlarında Türk iş insanlarına önemli iş birliği fırsatları sunduğunu belirtti.

Asya'nın kadim medeniyetlerinden olan Hindistan'ın Türklerle çok uzun ve tarihi bağlara sahip olduğunun altını çizen Torba, ülkenin altın, mermer, yağlı tohumları, metal cevherleri ve turizm sektörlerinde iş yapan firmalarımız için de önemli fırsatlar barındırdığını kaydetti.

Kaynak: AA