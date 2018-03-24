Müsiad Hessen Fuar Düzenleyecek

MÜSİAD Hessen Şubesi tarafından dernek binasında, 21- 22 Nisan günlerinde Frankfurt yakınlarındaki Offenbach kentinde gerçekleştirilecek fuara ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Frankfurt Başkonsolosluğu Ticaret ve Ekonomi Ataşesi Tansu Güvendi, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve basın mensupları katıldı.

MÜSİAD Hessen Başkanı Musa Aydın, Almanya'da söz konusu sektör fuarının ilk kez MÜSİAD tarafından düzenlendiğini söyledi. Aydın, inşaat ve emlak sektörünü bir araya getirecek olan fuara ağırlıklı olarak Almanya'dan olmak üzere Türkiye'den de bazı sektör temsilcilerinin katılacağını dile getirdi. Almanya'da yaşayan Türk toplumunun hem bilgilenme hem de yatırım fırsatlarını değerlendirme açısından fuara geniş katılımının önemli olduğunu vurgulayan Musa Aydın, hem ziyaretçilerin hem de katılımcıların fuar kapsamında düzenlenecek bilgilendirme toplantılarını katılabileceklerini ifade etti.

Fuarın 2 bin 500 metrekarelik bir alanda gerçekleşeceğini aktaran Aydın, tüm sektör bileşenlerinin fuarda yerini alacağını dile getirdi. Aydın ayrıca, yaklaşık 100 firmanın stant kuracağı fuara 5 bin ziyaretçi beklediklerini de sözlerine ekledi.