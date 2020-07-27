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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan Samsunlu iş insanları ile buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Samsunlu iş insanlarıyla buluştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan Samsunlu iş insanları ile buluştu
27.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:58

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Samsunlu iş insanlarıyla buluştu.

Kaan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yeşilyurt'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kaan, Samsun'un her yıl ekonomik olarak büyüdüğüne işaret etti.

Samsun'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını söyleyen Kaan, "En büyük hedefimiz bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak. Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in iş dünyasının her zaman yanında olmasından dolayı da oldukça memnunuz. Bu tür birliktelikler hem şehirlerin hem de ülke ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise MÜSİAD ile birlikte, omuz omuza çalışmalar sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bundan sonra da sizlerle daima işbirliği içinde olacağız. Üreterek, istihdam oluşturarak, AŞ ve iş geliştirerek şehrimizin ekonomisine katkı sağlayan siz değerli iş insanlarımızla her zaman gurur duyuyoruz." dedi.

Toplantıya Kaan ve Demir'in yanı sıra MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

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