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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Pandemi sonrası Türkiye cazibe merkezi olacak"

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan:
04.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:02

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, sektörlerdeki her türlü altyapının hazır olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Türkiye'nin cazibe merkezi olacağını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, sektörlerdeki her türlü altyapının hazır olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Türkiye'nin cazibe merkezi olacağını söyledi.

Kan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında Türkiye'nin verdiği sınavla ne kadar güçlü bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Kaan, "dev ülke" olarak nitelendirilen birçok ülkenin bu süreçte vatandaşına dahi bakamadığını, insanların yollarda öldüğünü gördüklerini belirterek, Kovid-19 sürecinde mücadelenin asla bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Ticari hayatın devam için alınan önlemleri yerinde bulduklarını dile getiren Kaan, şöyle konuştu:

"Bu, dünya genelinde bir pandemidir ama ticari hayatın devam etmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığının çok ciddi destekleri oldu. Bazı bankaların süreçte yavaş kaldıklarını gördük ama onlar da çözüldü çünkü biz aynı gemideyiz. Bu zor süreçleri sonradan herkes hatırlayacaktır. Onun için kim yanında, kim yanında değil bilinecektir. Mevduat ve tasarruf sahiplerine de buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; tasarruflarınızı yatırdığınız bankaları da artık bundan sonra gözden geçirmeniz lazım. Meselesi Türkiye ise insan burada ekmek yiyorsa bu ülkeye hizmet etmek durumunda."

Son yıllarda ağırlık merkezi doğuya yönelen ekonominin salgın sonrası süreçte yön değiştirebileceğini düşündüğünü aktaran Kaan, "Türkiye'nin lojistik olarak konumu, dünyanın tam merkezinde olması nedeniyle önümüzdeki süreçte üretim açısından bir merkez haline gelebileceğini düşünüyorum." dedi.

"Türkiye'de sıkıntı görmeyeceğimize inanıyorum"

Türkiye'nin üretim altyapısının iyi durumda olduğunu belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra özellikle çalışma ortamlarımızı pandemiye göre şekillendirirsek ihracatta sorun olacağını düşünmüyorum. Bu süreç normalleştiği zaman doğu ekonomisinden insanların uzaklaşacağını düşünüyorum. İyi fiyat vermemiz, iyi kalitede üretmemiz halinde ülkemiz daha fazla katkı sağlayacak. Bu açıdan çok umutluyum. Uluslararası uçuşlar açılır açılmaz, sağlık turizmi konusunda tedavi amaçlı çok sayıda kişinin Türkiye'ye geleceğini düşünüyoruz. Pandemi sonrasında Türkiye'de sıkıntı görmeyeceğimize inanıyorum. Türkiye'nin bu krizi fırsata çevirmesi için tüm bakanlıklara görüş bildiriyoruz."

Kaan, salgın döneminde devlet tarafından açıklanan ekonomi paketlerinin, özellikle sıkışmış olan ve bir anda ne yapacağını bilemeyen KOBİ'ler için çok faydalı olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'de her türlü altyapıyı hazırlamış durumdayız." diyen Kaan, "Pandemi sonrası Türkiye cazibe merkezi olacak. Turizmden en üst sektör dediğimiz alanlara kadar her alanda yatırım fırsatı olacak. Ham madde, enerji maliyetleri olarak da şu anda uygun vaziyette. Türkiye olarak da dünyanın yer altı kaynaklarının yüzde 75'inin olduğu bir bölgedeyiz. Onun için bu ucuzlama tüm dünyaya ve bize yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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