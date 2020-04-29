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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Bütün istişare mekanizmalarında aktif rol oynamaya devam edeceğiz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin, milli ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi tamamıyla bertaraf edilene değin bütün istişare mekanizmalarında aktif rol oynamaya devam edeceklerini bildirdi.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan:
29.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:20

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin, milli ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi tamamıyla bertaraf edilene değin bütün istişare mekanizmalarında aktif rol oynamaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında video konferansla gerçekleştirilen 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Kovid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisinin, daha önce eşine rastlanmayan bir belirsizlik sürecine işaret ettiğini belirten Kaan, hem arz hem de talep yönünde ciddi daralmalara sebep olan bu sürecin, "tarihin en büyük ekonomik şoku" olarak nitelendirilmeye başlandığını kaydetti.

Kaan, iş dünyasının temsilcileri olarak Türkiye'yi de etkisi altına alan bu krizin en az hasarla atlatılması için yoğun bir mesai harcadıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yandan ekonomi yönetimince alınan tedbirler ve sağlanan teşvikler sayesinde üretim ve hizmet kapasitemizi koruyarak üretmeye devam etmek ve istihdamı korumak için çaba sarfederken, diğer yandan da kriz sonrası döneme yönelik muhtemel fırsatları değerlendirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu düşünceyle kurmuş olduğumuz Koronavirüs Kriz Merkezi vasıtasıyla üye işletmelerimizin sorun, tespit ve önerilerini ekonomi yönetimine aktararak saha faaliyetleri ile politika çalışmaları arasında bir köprü görevi görmeyi sürdürüyoruz. An itibarıyla kriz merkezimize gelen 130'u aşkın görüş, öneri ve talebi ilgili bakanlıklarımıza iletmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda açıklanan ekonomik destek paketlerinin sahadaki uygulamalarını da takip ediyoruz."

FİKKO toplantısında virüs salgını sürecine dair talepleri aktarma imkanı bulduklarına değinen Kaan, "Salgın sürecinin milli ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkisi tamamıyla bertaraf edilene değin MÜSİAD olarak, bütün istişare mekanizmalarında aktif rol oynamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bütün sektör temsilcisi üyelerimiz adına ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyor; bu birlik ve beraberlik ruhuyla makro ve mikro hedeflerimize daha emin bir şekilde varacağımıza olan inancımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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