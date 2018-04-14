Müsiad Genel Başkanı Kaan: "Ab Tarafından Birtakım Haksızlıklar Yapılıyor"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye'nin tarihsel süreçte kaydettiği aşamalar ve bu süreçte verdiği emek hiçe sayılarak, AB tarafından birtakım haksızlıklar yapılıyor. Artık AB'nin bu adaletsizliğe son vermesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

MÜSİAD Belçika Şubesi'nin açılışına katılan Kaan, derneğin ilk yurt dışı şubesinin 1993 yılında Köln'de açıldığını, global vizyon çerçevesinde Avrupa'da ve dünyada büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Kaan, MÜSAİD'ın 73 ülkede 194 irtibat noktasıyla faaliyet gösteren büyük ve güçlü bir sermaye platformu olduğunu, aynı zamanda düşünce kuruluşu gibi de hareket eden, sosyal ve kültürel derinliğe sahip köklü bir yapı özelliği taşıdığını anlattı.

MÜSİAD'ın etkin olduğu her ülkede ticari ilişkilerini geliştirmek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için uygun zeminler hazırlanmasına katkı sunduğuna dikkati çeken Kaan, "İş insanlarımızın, faaliyet gösterdikleri ülkelere uyum sağlamaları ve karşılarına çıkan sorunların çözümü noktasında onlara destek oluyoruz." diye konuştu.

Kaan, MÜSİAD olarak ticaret diplomasisine önem verdiklerini vurgulayarak, "Bizim genel merkez olarak gerçekleştirdiğimiz proje ve organizasyonların yanı sıra şube başkanlarımızın ve üyelerimizin, kendi bölgelerinde yürütecekleri çalışmalar çok önemli. Yerel yöneticiler ve ticari aktörlerin, birlikte hareket ederek yeni bağlar kurmaları ve mevcut ilişkileri daha da derinleştirmeleri gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"AB tarafından birtakım haksızlıklar yapılıyor"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık süreciyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığına değinen Kaan, "Türkiye'nin tarihsel süreçte kaydettiği aşamalar ve bu süreçte verdiği emek hiçe sayılarak, AB tarafından birtakım haksızlıklar yapılıyor. Artık AB'nin bu adaletsizliğe son vermesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan, yürürlükte olan ve AB lehine tek taraflı kazancı işaret eden Gümrük Birliği Anlaşması'nın bir an önce revize edilerek, değişen küresel şartları karşılayacak ve her iki tarafın da kazanmasını sağlayacak şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Belçika'dan 2002-2017 döneminde Türkiye'ye yapılan toplam yatırım miktarının 8,4 milyar dolar olduğunu anımsatan Kaan, 2016 sonu itibarıyla Türkiye'de 595 Belçikalı firma faaliyet gösterirken Belçika'da da yaklaşık 5 bin Türk firmasının bulunduğu bilgisini verdi.

Kaan, 130 bin Türk vatandaşının yaşadığı Belçika'da yeni dönemde MÜSİAD şubesinin ülkeye değerli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, "MÜSİAD Belçika Şubemizin ve şubemizin koordinasyonunda çalışacak temsilciliğimizin, her iki ülkenin iş dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Bize yüklenen büyük vazifenin farkındayız"

MÜSİAD Belçika Başkanı Hayri Apaydın da "Bize yüklenen büyük vazifenin farkındayız. Dünya çağında güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Türkiye ve Belçika'nın güçlü tarihsel bağları bulunduğunu anlatan Apaydın, Belçika'nın Türkiye'ye gerçekleştirilen doğrudan yatırımlarda üst sıralarda yer aldığını söyledi.

Apaydın, Brüksel'in çeşitli AB kurumlarına ev sahipliği yaptığını, bu nedenle MÜSİAD'ın da şehirde etkin biçimde temsil edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Programa Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü ve Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, çeşitli STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı.