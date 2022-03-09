MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, milletvekilleri ile bir araya geldi Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri Ankara'da düzenlenen Hasbihal Toplantısı kapsamında milletvekilleri ile bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamada, milletvekilleri ile Hasbihal Toplantısı'ndaki konuşmasına yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın Türkiye'nin ekonomik gücünü, yatırım potansiyelini, üretim hacmini, ihracat vizyonunu geleceğe güvenle taşıyabilmek, halkımızın refah seviyesini yükseltmek ve ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla 2022'yi "Yatırım Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Asmalı, göreve geldiklerinde ortaya koydukları 7 stratejik hedefin büyük bölümünü hayata geçirdiklerini belirterek, "Yeni pazarlara yönelik ihracat hedeflerimizi; nitelikli istihdam gücümüz, yenilikçi girişimcilerimiz, yatırımcılarımız ve donanımlı gençlerimizle gerçekleştireceğimize inancımız tam." ifadesini kullandı.

MÜSİAD'ın Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesinin yanı sıra küresel bir oyuncu olması adına da çok önemli projelere imza atarak ilerlediğini ifade eden Asmalı, şunları kaydetti:

"G-20 ülkelerinin tamamında MÜSİAD ofislerinin güçlendirilmesi ve ticari diplomasinin artırılması, Arap İşadamları İrtibat Ofisi'nin kurulması, yurt dışında en az bir MÜSİAD EXPO Fuarı'nın düzenlenmesi, MÜSİAD Uluslararası Tahkim Merkezi'nin tesis edilmesi, mikro ihracatın desteklenmesi, bu doğrultuda her üyemizin lojistik, insan kaynakları, ödeme sistemleri gibi altyapı süreçlerinin güçlendirilmesi, ekonomi diplomasisi faaliyetleriyle büyükelçi ve ticari ataşelerin Anadolu'daki iş insanlarıyla bir araya getirilmesi ve MÜSİAD Ticaret Ofisi'nin (MTO) kurulması gibi kapsamlı bir eylem planı kurguladık. Hedeflerimizin büyük bölümünü hayata geçirdik. Yatay ve dikey olarak kapasitemiz genişlerken, etkinlik sahamız gittikçe derinlik kazanıyor. MÜSİAD Ticaret Ofisi ve Arap İşadamları İrtibat Ofisi'nin kurulması, MÜSİAD'ın küresel vizyonunun en önemli yansıması."

"2023 yılı için hedeflenen 250 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağız"

Mahmut Asmalı, Türkiye'nin Kovid-19 salgını boyunca tedarik zinciri süreçlerini eksiksiz biçimde yönettiğini aktararak, Türkiye'nin lojistik sektörü bağlamında öne çıkan küresel kavşak olma stratejisini, üretim ve yatırım merkezi olma hedefiyle perçinleyerek ilerlediğini vurguladı.

Türkiye'deki yatırım alanlarının doğru tanıtılması ve üretim sahalarının geliştirilmesine yönelik öncü raporlamaların yapılması sürecini hızlandıran MÜSİAD Ticaret Ofisi'nin, bu yolda atılan önemli adımlardan biri olduğuna dikkati çeken Asmalı, "Yakın gelecekte ihracat odaklı ticarette, yeni ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile yepyeni dış pazarlara açılarak hem Türkiye'yi her alanda pozitif yönde ayrıştıracak hem de 2023 yılı için hedeflenen 250 milyar dolarlık ihracat hedefini kolaylıkla aşacağız.

Bu bağlamda iş insanlarımıza rehberlik edecek gerçekçi saha bilgilerini içeren raporlar üretip hizmetlerine sunmaya devam edeceğiz. Bu inanç ve bakış açısıyla hayata geçen Uluslararası Tahkim Merkezi ise Türkiye'nin uluslararası ticarette açık ara öne çıkabilmesi, dünya ticaretinin ülkemiz merkezli uluslararası büyüme potansiyelinin güçlendirilmesi ve ticaretin hukuk temelinde verimli bir ortamda güçlenmesi adına önemli bir role sahip." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD, bölgesel kalkınmayı destekleyen yenilikçi atılımlar içerisinde

Asmalı, MÜSİAD'ın yeni projelerle bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağladığını belirtirken, "Türkiye, 2022 yılına pozitif bir ivmeyle başladı. Doğru yatırımların, doğru iş birlikleri ile hayata geçmesi ve üretim-ihracat dengesinde katma değer sağlayabilmesi, bu eylem planını sürdürülebilir kılmakla doğru orantılı." dedi.

Türkiye'yi küresel arenada güçlendirmek kadar, bölgesel kalkınmaya da ivme kazandırmanın en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu bildiren Asmalı, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her şehrinin ve her bölgesinin gelişimine yön veren teşebbüsleri ve girişimcileri sonuna kadar destekleyeceğiz. Bu vizyonu destekleyen Anadolu Ekonomi Diplomasisi yaklaşımımızla son derece verimli ve sürdürülebilir bir sinerji yakaladık. Çorum ve Kayseri'de gerçekleştirdiğimiz Anadolu Ekonomisi Diplomasisi programları çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya'nın Ankara Büyükelçilerini, iş insanlarımızla buluşturduk. Önümüzdeki dönemde Denizli ve Mersin'de farklı ülkelerden büyükelçilerimizi, iş insanlarımızla bir araya getireceğiz.

Türkiye'nin 81 ilinin sahip olduğu potansiyeli ve üretim kapasitesini yeni dış pazarlara duyurmaya ve farklı iş birliklerine imza atmaya devam edeceğiz. Bu bereketli rüzgar iş insanlarımızın sınırları aşmasına vesile olacak. Bölgesel kalkınmayı taçlandıracak bir diğer yenilikçi atılımımız ise Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi. Türkiye, 2022 yılına pozitif bir ivmeyle başladı. Doğru yatırımların, doğru iş birlikleri ile hayata geçmesi ve üretim-ihracat dengesinde katma değer sağlayabilmesi, bu eylem planını sürdürülebilir kılmakla doğru orantılı."

MÜSİAD, 2. Türk Arap İş Zirvesi ile MÜSİAD EXPO 2022'ye hazırlanıyor

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru, barış ve istikrar ülkesi Türkiye'mizi, Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi liderliğinde hep birlikte çok daha yükseklere taşıyacağız. Allah'ın izniyle necip milletimizin refah seviyesini arttıracağız. Buna yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi'ni ihtiyaçların doğru tanımlanması, fırsatların analiz edilmesi ve Türkiye'yi çok daha aydınlık yarınlara taşıyabilecek stratejilerin geliştirilmesi noktasında başlattıklarını vurgulayan Asmalı, "Proje ile MÜSİAD üyeleri, 2022'de 25 milyar TL yatırıma imza attı.

20'yi aşkın şehirde ilde, 40 farklı mevkide gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek yatırımlarla, Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi'nin etki alanını hızla genişleteceğiz ve derinleştireceğiz. Bu yatırımlar neticesinde 25 bin kişinin istihdam edilmesi, kaliteli hizmet çıtasını çok daha uç noktalara taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Asmalı, MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'nın ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlayacak en önemli atılımlardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fuar aracılığıyla kıtaları birleştirecek, yaygın ve sürdürülebilir bir ticaret ağı kurguluyoruz. Anadolu topraklarının sahip olduğu üretim potansiyelini, dünyanın dört bir yanına duyurmaya kararlıyız. Medeniyetimizin ışığında çoğalttığımız bereket tohumlarını hep birlikte yer yüzüne ekeceğiz inşallah.

10-13 Haziran'da düzenlenecek Türk-Arap İş Zirvesi'ni, bu yıl İstanbul'dan Gaziantep'e taşıyoruz. Böylece ihracat vizyonumuzda bölgesel dinamiklerle şekillenen yeni bir düzenin öncüsü olacağız. 2-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan MÜSİAD EXPO 2022 ise global iş birlikleri ve yenilikçi yatırım fırsatları ve imkanlarıyla Türkiye'nin ihracat hedeflerini aşmasına vesile olacak."