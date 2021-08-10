MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan Vali Gürel'e Nezaket Ziyareti
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MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan Vali Gürel'e Nezaket Ziyareti

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan Vali Gürel'e Nezaket Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

MÜSİAD Karabük Şubesinin 4. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere ilimize gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Vali Fuat Gürel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD Karabük Şubesinin 4. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere ilimize gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Vali Fuat Gürel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından ilimizde gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Karabük'e gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur ve Karabük Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Vali Fuat Gürel'i' makamında ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyarette, Karabük'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkan Kaan, "MÜSİAD Şubemizin Olağan Genel Kurulu Toplantısına katılmak üzere geldiğimiz Karabük'te bizleri en güzel şekilde ağırlayan Valimize ve diğer yetkililerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali Fuat Gürel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerceklestirilecek kongrenin hayirli olmasini dileyerek Genel Başkan Abdurrahman Kaan'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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