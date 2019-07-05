MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Bartın'da

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: "Ekonomik kriz ifadesini kabul etmiyoruz"

"Borca dayalı değil, ortaklığa dayalı bir sistemle çalışacağız"

BARTIN - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin katılımıyla Kastamonu'da düzenlenecek olan 'Vizyoner Anadolu Buluşmaları' etkinliği öncesi Bartın'da dernek yöneticileri ile bir araya geldi.

Kaan, derneğin Bartın Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda Bartın'da sanayi alanında yaşanan sorunlarla ilgili bilgiler aldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaan, ülkede ekonomik bazlı sıkıntıların olduğunu fakat, ekonomik kriz ifadesini kabul etmediklerini kaydetti. Geçmişte te aynı sıkıntıların yaşandığını aktaran Kaan, "Özellikle 1994-2001 yılları arasında 3 kriz yaşandı, biz bunları atlattık. 2008'de dünya krizi olduğunda da Türkiye'den teğet geçecek denilmişti, teğet geçti. Dünyada korumacılık ve ticaret savaşıyla gelişen yeni bir sistemin var. Bizler daha çok çalışarak, gelecek nesiller için de daha çok yatırım odaklı, borca dayalı değil, ortaklığa dayalı bir sistemle bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. MÜSİAD olarak Türkiye ve dünya genelindeki yapılanmamızla bu durumla mücadele ediyoruz. Bugün Bartın ekonomisini gördük. Turizmde yeni kaynaklarımızı tartışacağız. Türkiye'yi gelecekte ilk on ekonomi arasına sokmak için gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA