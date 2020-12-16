MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:16
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AA'nın

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Abdurrahman Kaan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarını seçen Kaan, haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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