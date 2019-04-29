Müsiad Gaziantep Üyeleri Kahvaltıda Buluştu

MÜSİAD Gaziantep Üyeleri ve aileleri, geleneksel kahvaltı programında buluştu.

Kahvaltı programında konuşan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, "Bugün özellikle üstünde durmamız gereken 4 husus hakkında sizlere bilgi vereceğim. Medeniyetimizin önemli değerlerinden birisi olan Karz-ı Hasen Sandığının amacı üyeler veya vefat eden üyenin eş ve çocukları arasında yardımlaşma kültürünü sağlamak için ödünç vermek, ayrıca ihtiyaç sahibi üyelerin veya vefat eden üyelerin eş ve çocuklarına karşılıksız yardım yapmaktır. Karz, geri almak üzere verilen ödünç demektir. Karz-ı Hasen ise, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla verilen güzel borç demektir" dedi.

"Ecdadımızın mirasçısıyız"

MÜSİAD Gaziantep olarak bir fon oluşturduklarını ifade eden Çelenk, "Ecdadımızın mirasçısıyız diyen Osmanlı zamanında Ramazan ayı gelince zenginler esnafları dolaşır, 'zimem defteri' denilen borç defterinin bir kısmını veya tamamını satın alırlardı. Zimem, zimmet kelimesinin çoğuludur. Zimmet burada borç demektir. Zimem defteri borçluların borçlarının yazılı olduğu defter demektir. Bizde MÜSİAD ailesi olarak bu mirası gelecek nesillere taşıyoruz. Biz MÜSİAD Gaziantep olarak bir fon oluşturduk. Bu fonda gıda, giyim ve para yardımı yapmak isteyen hayırseverlerimiz istedikleri şekilde fonumuza destekte bulunuyor. Bizde MÜSİAD Gaziantep olarak bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Her yıl geleneksel hale getirerek Ramazan-ı Şerif aylarında iftar programı düzenliyorduk. Bu yıl Ramazan ayı boyunca MÜSİAD İftar Çadırımızda halkımıza iftar hizmetinde bulunacağız. Üyelerimize büyük destek ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Birliğimizin ve dirliğimizin sembolü olan geleneksel kahvaltı programımıza gösterdikleri ilgi alakadan dolayı tüm MÜSİAD Gaziantep üyelerimize, ailelerine ve kadim başkanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA