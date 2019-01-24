Müsiad Gaziantep'ten Kan Bağışı Kampanyası

MÜSİAD Gaziantep Şubesi kan bağışı kampanyası düzenledi.

MÜSİAD Gaziantep Dernek binasında düzenlenen kan bağışı kampanyasında kan veren Şube Başkanı Mehmet Çelenk, "MÜSİAD ve Genç MÜSİAD yönetim kurulundan, üyelerine kadar, kanın acili yetinin, sürekli ihtiyaç olduğunun, bir gün bize de lazım olabileceği bilinci ile kan bağışında bulunduk" dedi.

Kan bağışı dayanışma örneğidir

Bütün halkı kan vermeye davet eden Çelenk,"Kan bağışı toplumumuzdaki dayanışma örneğidir. Bu gün başkasına lazım olan kan belki bir gün bizlere de lazım olacaktır. Sadece bir farkındalık projesi yürütmüyoruz, kan vermeyi sorumluluk ve sorumluluk bilincini geliştirme yolu olarak görüyoruz. Biz hep örnek işler yapmayı amaçladık. Allah'ın izniyle bu projeyi daha da yayacağız. 1 kan 3 can'dır. Bütün halkımızı da kan vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelenek haline getirdik

Kan ihtiyacının olduğunu belirten Çelenk, "Kış şartları nedeni ile kan bağışı sayılarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Türk Kızılayı, her gün hastaları için 9 bin ünite kan bağışı yapmak zorunda. Destek olmak için Türk Kızılayının her zaman yanında olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Bu düşünceyi benimsediğimiz ve şehrimize örnek olmaya çalıştığımız için yılın belirli periyotlarında tüm taşkilat ve çevremizdeki eş dostlarla birlikte dernek binamızda kan bağışında bulunuyoruz. İlgi gösteren tüm üyelerimize ve dostlarımıza şükranlarımı sunarım" şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı gururumuz

Türk Kızılayını darda kalanlara yardımda bulunan bir kurum olduğunun altını çizen Çelenk,"Türk Kızılayı dünyanın neresinde dara düşmüş, mağdur ve mazlum varsa oraya el uzatan bir kurumdur. Türk Kızılayı sadece kan ihtiyacını karşılamıyor, kimin nerede bir ihtiyacı varsa el uzatıyor. Bugün dünyanın neresinde bir acil çağrı duysa elini uzatan Türk Kızılay'ı ülkemizin dünyadaki yüz akıdır. Kan vererek, mağdur ve mazlumların yardımına koşan Kızılay'ımızın yanında olmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çelenk'e Ödül

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk'e bu zamana kadar vermiş olduğu kan bağışlarından dolayı Kızılay tarafından bronz madalya verildi.

Aldığı ödül sonrası duygularını dile getiren Çelenk, "Bu ödül aldığım en gurur verici ödüllerden birisi. Şu ödülü hangi servete değişebilirsiniz ki, İnsan sağlığından, canından daha büyük bir servet yoktur" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA