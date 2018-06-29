Müsiad Gaziantep Başkanı Çelenk'ten Seçim Değerlendirmesi

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerini değerlendirerek, "Çıktığımız güçlü Türkiye yolunda 24 Haziran seçimleri bir duraktı ve bu durağı da sağ salim geçtik" dedi.

Çelenk 24 Haziran Seçimlerinin hem bölgeye hem ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Halkımız bu seçimde de güçlü Türkiye'den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri, diğer seçimler gibi çıktığımız güçlü Türkiye yolunda, bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Şimdi vakit, meselemiz Türkiye'dir diyerek ülkemiz için canla başla çalışma vaktidir. Seçim öncesi ve sırasında yapılan tüm siyasi manipülasyonlara ve seçim sonuçlarına dair tahriklere rağmen halkımız, vakur duruşu ve olgunluğu ile tüm dünyaya unutulmaz bir demokrasi dersi vermiş, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda, nasıl tek yürek birleştiğini kanıtlamıştır. MÜSİAD olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, hem Cumhurbaşkanımıza hem de meclisimize, yeni icraat döneminde başarılar dileriz. Seçim sonuçlarına dair ayrıntılı bir analizi, kesin sonuçların açıklanmasına müteakip bir basın toplantısı ile ayrıca değerlendireceğimizi beyan eder yeni yönetim modelimizin memleketimize hayırlar getirmesini dileriz" diye konuştu. - GAZİANTEP