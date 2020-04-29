MÜSİAD Eskişehir Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi, ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi, ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Şubenin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Duman, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cuma namazı hutbesi sırasında, tamamıyla İslam ve Kuran'ı temel alarak ifade ettiği sözlerin birtakım odaklarca kamuoyunda farklı bir algı oluşturma çabasıyla, art niyetli olarak farklı bir eksene çekilmeye çalışıldığını belirtti.

Prof. Dr. Erbaş'ın hutbesinin bir bölümünde İslam'da korunması esas olan beş temel meseleyi hatırlattığına işaret eden Duman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İslam, tarihin tozlu sayfalarında yer alan kısık sesler değil, aksine evrensel değerleriyle asırları kucaklayan ve her çağa seslenen ve tarihe yön veren bir dindir. Allah'ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek ise suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma namazı hutbesinde tamamıyla İslam ve Kuran'ı temel alarak ifade ettiği sözler, bir takım odaklarca kamuoyunda farklı bir algı oluşturma çabasıyla, art niyetli olarak farklı bir eksene çekilmeye çalışılmaktadır. Erbaş'ın, devlet ve millet nezdinde sahip olduğu itibarı sarsmaya ve toplumda fikri karmaşaya yol açmaya yönelik olduğu aşikar söz konusu söylem ve çabalar, yine milletimiz tarafından boşa çıkarılmaktadır. Bilinmelidir ki 'İslam neyi haram kıldı ise onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde ise temizlik ve insana fayda vardır' diyen Erbaş hocamız yalnız değildir."

Kaynak: AA