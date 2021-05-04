MÜSİAD Eskişehir Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını "zimem defteri" geleneğiyle ödedi
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MÜSİAD Eskişehir Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını "zimem defteri" geleneğiyle ödedi

MÜSİAD Eskişehir Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını 'zimem defteri' geleneğiyle ödedi
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman başkanlığında yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyeleri, Osmanlı geleneği "zimem defteri" uygulaması ile muhtaç ailelerin bakkal borçlarını ödedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman başkanlığında yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyeleri, Osmanlı geleneği "zimem defteri" uygulaması ile muhtaç ailelerin bakkal borçlarını ödedi.

Duman, yaptığı yazılı açıklamada, önceki dönemlerden itibaren MÜSİAD tarafından uygulanan bu anlamlı geleneği Eskişehir'de yaşattıklarını belirtti.

Bu kapsamda mahalle esnafını ziyaret ettiklerini belirten Duman, "11 bakkal ve bir eczaneye olan borç defterinin ödemelerini yaparak defterleri satın aldık. İhtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını ödeyen hayırsever MÜSİAD Eskişehir Şube üyesi iş adamlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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