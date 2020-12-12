MÜSİAD, Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere desteğini sürdürüyor
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MÜSİAD, Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere desteğini sürdürüyor

12.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:52

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan şubesi, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen sivillere ve Azerbaycan ordusuna yardımlarını sürdürüyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan şubesi, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen sivillere ve Azerbaycan ordusuna yardımlarını sürdürüyor.

Çatışmaların başladığı 27 Eylül'den itibaren siviller ve cephede görevli askerler için seferber olan MÜSİAD Azerbaycan, bölgeye destek çalışmalarına devam ediyor.

Türk iş insanları havaların soğuması üzerine bu kez bölgeye giyim, ısınma ve gıda malzemelerinden oluşan yeni yardım tırı gönderdi.

MÜSİAD Azerbaycan Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akbıyık basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için operasyon başlattığında iş adamları olarak bir araya geldiklerini ve Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmak için çalışmalar başlattıklarını bildirdi.

44 gün devam eden çatışmalar süresince bölgeyi ziyaret ederek hem Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen sivillere, hem Azerbaycan askerlerine, hem de şehit ailelerine yardım ulaştırdıklarını belirten Akbıyık, orada ihtiyaç duyulan her türlü malzemeyi temin etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Akbıyık, "Helvasından kuruyemişine, hastanenin bilgisayar odasındaki monitöründen fenere, power banklardan ses sistemlerine kadar çok sayıda malzemeyi bölgeye götürdük. Bir üyemiz de 1 tır su gönderdi. Bu seferki malzemelerimiz arasında kışlık çoraplar ve giysiler bulunuyor. Savaş başladığından bu yana Azerbaycan Savunma Bakanlığı Yardım Fonuna 150 bin manat (yaklaşık 88 bin dolar) bağışta bulunduk. Ayrıca 100 bin manat (yaklaşık 59 bin dolar) tutarında giyim, gıda ve ilaçlardan oluşan malzemeyi bölgeye ulaştırdık." bilgisini verdi.

MÜSİAD, Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere desteğini sürdürüyor
MÜSİAD, Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere desteğini sürdürüyor
MÜSİAD, Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere desteğini sürdürüyor
MÜSİAD, Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere desteğini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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