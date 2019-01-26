Müsiad Elazığ Şubesi Olağan Genel Kurulu

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Bir ülkede sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlü ise o ülke o kadar güçlüdür." dedi.

Bulut, bir otelde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, terörle mücadelede çok önemli adımlar atıldığını, bu kapsamda çok farklı cephelerde mücadeleler verildiğini söyledi.

MÜSİAD'ın, Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesinde Anadolu sermayesinin sesini yükseltmesinde önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu anlatan Bulut, "Sivil toplum kuruluşları hakikaten ülkelerin kalkınmasında ve sivilleşmesinde çok önemli rol oynayan yapılardır. Bir ülkede sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlü ise o ülke o kadar güçlüdür." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi yaşadığını hatırlatan Bulut, "Bugün dünyada saldırıların şekli değişti. Şimdi siber saldırıların, finansal atakların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde birlik ve beraberliğe çok fazla ihtiyacımız var."diye konuştu.

Tek liste halinde gidilen seçimde MÜSİAD Elazığ Şube Başkanlığına Mehmet Özeren seçildi.

Kaynak: AA