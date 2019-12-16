 MÜSİAD, Ekonomi Gazetecilerini Ağırladı…

16.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:13

MÜSİAD Dernek Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada; yerel, ulusal ve küresel ekonomideki gelişmeler değerlendirildi.

Konuşmasına, MÜSİAD'ın faaliyetlerini anlatarak başlayan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, MÜSİAD'ın milli ve manevi değerlerin hassasiyetini unutmadan ticari ve ekonomi hayatına yön vermeye çalıştığını ifade etti. MÜSİAD'ın ülke içerisinde 85, yurt dışında 94 ülkedeki 224 noktada şube ve temsilcilikle faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Alpay, MÜSİAD'ın 11 bin üyesi ve üyelerin sahip olduğu 60 bin şirket ve 1 milyon 600 bin istihdama denk gelen bir ekonomik yapıyla ülkenin önde gelen STK'larından biri olduğunu vurguladı.

"Bursa özelinde önemli çalışmalarımız var"

Dünyada özellikle son 40-50 yılda teknolojik anlamda ciddi gelişmeler olduğunu ve hemen her sektörün bundan direkt etkilendiğini ifade eden Başkan Alpay, bu değişime ayak uydurmak gerektiğini söyledi. Başkan Alpay, "MÜSİAD'ın değişen bu şartlar ve iş kollarıyla birlikte şehirleri ön plana çıkaran, o şehirlerin dinamiklerini ortaya koyan çalışmaları var. Biz de Bursa özelinde, yenilenebilir enerji, gıda, savunma sanayi, turizm konularında komitelerdeki arkadaşlarımızla birlikte önemli çalışmalar yapıyoruz. 13 adet sektör kurulumuz var ve bunlar çok aktif bir şekilde çalışıyor. Teknolojik çalışmaları da buna ilave edip, yeni dönemle birlikte daha da hızlandırmak istiyoruz" dedi.

"Bursa'daki ihracat artış ortalaması ülke geneline nispeten yüksek"

Bursa ekonomisiyle ilgili değerlendirme yapan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, "Türkiye'nin bu yıl ki ihracat artış oranı 9,5 civarındayken Bursa'nın ihracat artış ortalaması 11,82'dir. Bursa'nın farkı, Türkiye'ye nispetle 2,5 puan üzerindedir. Bursa'nın Kasım ayında 2,8 milyar dolarlık bir ihracatı oldu. Özellikle otomotiv başta olmak üzere, tekstil ve gıda da önemli ihracat rakamlarına ulaşıldı. Genel Merkezimizin 2019 raporunda şöyle bir değerlendirmesi var. 2019 yılı ekonomi performansımız son çeyrek büyümesinin de açıklanmasıyla, sıfırın üstünde küsurat da olsa bir pozitif büyüme rakamını yakalayacağımız yönünde. İhracatın ve faizlerin düşmesiyle tüketimin artması, bu iyi durumun sebebi gözüküyor. Geçen yılsonunu ve bu yılın ilk çeyreklerindeki atmosferi düşünürsek ben bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Alpay'dan asgari ücret ve işsizlik açıklaması

Asgari ücret ve işsizlik gibi son dönemin güncel konularına da değinen Başkan Alpay, şunları söyledi: "Asgari ücretli çalışanlar daha çok emek yoğun sektörlerde var. Bu anlamda çalışanın gerçekten emeğinin karşılığını alması lazım. Asgari bir hayat standardı var, bunun altında ezilmemesi için uygun bir ücret alması lazım. Yalnız burada verilecek olan ücretin, Türkiye'nin ekonomisini de baltalamaması lazım. Burada ince bir denge var. Bu denge korunarak en uygun fiyatta anlaşılması en büyük arzumuzdur. İşsizlikte de birçok faktör var ama iş beğenmeme olayını da gözden kaçırmamak lazım. Yönetim Kurulu toplantılarımızda da her zaman ana gündem maddemiz bu oluyor. Vasıfsız işçi bulamıyoruz. Ayrıca üniversite öğrenci sayımız çok yüksek. Gelişmiş ülke ortalamaları yüzde 3 falanken bizde bu sayı yüzde 10. Meslek Liseleri de kanayan yaramız. Veliler artık çocuklarını meslek liselerine göndermiyorlar. Gelişen teknoloji de işsizlikte bir etken olarak sayılabilir."

"Yılı pozitif büyüme ile kapatacağız"

2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 beklentilerini de açıklayan Başkan Alpay, sözlerini şöyle tamamladı: "2019'a, 2018'de yaşanan manipülasyonlar sonucu artan döviz kurunun yarattığı olumsuz etkiyle girdik. Hükümetin üst üste ekonomi programları oldu. Özellikle Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve uygulamaları, milletimizin de ferasetiyle birleşince çok şükür toparlanma sürecine girildi. Yılın ilk yarısında belirsiz ortam yılsonuna doğru toparlandı. Yılı en azından sıfırın üstünde pozitif büyüme ile kapatacağız gibi görünüyor. Hükümet 2020 yılındaki büyüme hedefini yüzde 5 olarak açıkladı. 2020'ye, ekstra bir gelişme olmazsa, faizlerin düşmesi, kredi kanallarının rahatlaması ve finansmana kolay ulaşımın yarattığı atmosferle giriyoruz. Umarım yeni yıl ülkemiz açısından çok iyi geçer."

BEGD Başkanı N. Nuri Yavuz da işbirliklerinin ve bu tip ekonomi buluşmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi.

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Kaynak: Bültenler