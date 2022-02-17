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MÜSİAD Düzce Şubesi misafirlerini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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MÜSİAD Düzce Şubesi misafirlerini ağırladı

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi, Derneğin Sakarya Şubesi Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

SAKARYA (İHA) - Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi, Derneğin Sakarya Şubesi Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette ortak projeler masaya yatırıldı.

MÜSİAD Düzce Şubesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Derneğin Sakarya Şubesi Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve Yönetim Kuruluna ziyaret gerçekleştirdi. Düzce Şube Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette iki ilin yaptığı çalışmalar değerlendirilirken ortak yapılması planlanan projelerde masaya yatırıldı. Fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette ayrıca ülke ekonomisi de değerlendirildi.

Ziyaret toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

MÜSİAD Düzce Şubesi misafirlerini ağırladı

MÜSİAD Düzce Şubesi misafirlerini ağırladı

MÜSİAD Düzce Şubesi misafirlerini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Sakarya, Düzce, Ekonomi, Haberler

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