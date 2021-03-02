MÜSİAD Diyarbakır Şubesi Başkanlığına Mehmet Bozkuş seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MÜSİAD Diyarbakır Şubesi Başkanlığına Mehmet Bozkuş seçildi

02.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:46
MÜSİAD Diyarbakır Şubesi Başkanlığına Mehmet Bozkuş seçildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi Başkanlığına Mehmet Bozkuş seçildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi Başkanlığına Mehmet Bozkuş seçildi.

Bir otelde gerçekleşen MÜSİAD 20. Genel Kurulu toplantısında eski başkan Mehmet Bakır Eza, görevi Bozkuş'a devretti.

Bozkuş, yaptığı konuşmada, kendilerine teslim edilen bayrağı ülke ve millet için daha da iyi noktaya ulaştırma gayretinde olacaklarını söyledi.

Amaçlarının hakkı gözetip haktan ayrılmamak olacağını vurgulayan Bozkuş, bu görev için kendisine verilen destek ve güvenden dolayı teşekkür etti.

Eski başkan Eza ise Bozkuş'a yapacakları hizmetler için başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Hakan Kutlu Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MÜSİAD Diyarbakır Şubesi Başkanlığına Mehmet Bozkuş seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 14:46:40. #1.16#
title