MÜSİAD Diyarbakır Şubesi Başkanlığına Mehmet Bozkuş seçildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi Başkanlığına Mehmet Bozkuş seçildi.

Bir otelde gerçekleşen MÜSİAD 20. Genel Kurulu toplantısında eski başkan Mehmet Bakır Eza, görevi Bozkuş'a devretti.

Bozkuş, yaptığı konuşmada, kendilerine teslim edilen bayrağı ülke ve millet için daha da iyi noktaya ulaştırma gayretinde olacaklarını söyledi.

Amaçlarının hakkı gözetip haktan ayrılmamak olacağını vurgulayan Bozkuş, bu görev için kendisine verilen destek ve güvenden dolayı teşekkür etti.

Eski başkan Eza ise Bozkuş'a yapacakları hizmetler için başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan