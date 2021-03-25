MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Başkan Bozkuş, beraberindeki yardımcısı Ali Altındağ, Basın Yayın ve Medya Sektör Kurul Üyesi Aziz Semih Kırkpantur ve dernek üyesi Emrullah Nalça ile Gültekin'i makamında ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, Bozkuş'a AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bozkuş, Gültekin'e çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan