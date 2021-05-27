MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Akgün, aşının yaygınlaşmasının ekonomiye olumlu etkisi olacağını belirtti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün, aşıların yaygınlaşmasının önümüzdeki aylarda Türkiye'nin daha sağlıklı bir şekilde büyüme süreci, kalkınma süreci içine girmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün, aşıların yaygınlaşmasının önümüzdeki aylarda Türkiye'nin daha sağlıklı bir şekilde büyüme süreci, kalkınma süreci içine girmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Akgün, yaptığı yazılı açıklamada, birinci çeyrekte özellikle hizmet sektörünün kapalı olması nedeniyle piyasada bir miktar sıkıntı yaşansa da Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğünü ifade etti.

İmalat sanayine baktıkları zaman çarkların hızlı döndüğünü rakamların ortaya koyduğunu vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:

"Genel itibarıyla Türkiye'yi her zaman yüzde 5 büyüyebilecek bir ülke olarak görüyoruz. İç piyasadaki daralma nedeniyle imalat sanayimiz ve ticaret yapan birçok esnafımız ihracata yöneldi. Bu belki de bizim için gelecek açısından çok iyi olur. Özellikle burada en kritik konu hizmet sektörü. Sosyal yaşamda bir açılma, herkesin, yani restoranların, kafelerin hepsinin açıldığı bir dönemi düşünürseniz ki şu anda Avrupa'da, Amerika'da, İngiltere'de görüyoruz, bunlar yavaş yavaş başladı. Bu sayede bir kere normalleşmeye adım atmış oluyoruz. Bu bakımdan bu sürecin önümüzdeki yaz döneminde bir miktar rahatlayacağını düşünüyoruz. Aşıların yaygınlaşması ve aynı zamanda da sosyal açıdan toplumsal bağışıklığın kazanılması, önümüzdeki aylarda Türkiye'nin daha sağlıklı bir şekilde büyüme süreci, kalkınma süreci sürdürmesine katkı sağlayacak."

Akgün, kredi maliyetlerinin yüksek olmasının imalat sanayinde sıkıntılara neden olduğunu da kaydederek, "Faizin bundan sonra yükselmemesi ve düşürülebilmesi için enflasyonla mücadelenin çok iyi yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu