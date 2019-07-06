MÜSİAD'dan TKDK'ya ziyaret

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Boyraz ve yönetim kurulu üyeleri, kurum ziyaretleri kapsamında Malatya Tarım ve Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Murat Tunç'u makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Poyraz, "Murat bey daha önce bizlere ziyarete gelmişti bugün kendilerine iade-i ziyaret için buradayız, bizleri kabulünden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

TKDK'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Poyraz, "Göreve geldiğimizde kendileriyle TKDK teşvikleri hakkında üyelerimize bilgilendirme toplantısı yapıldığını ve yeni teşvik paketleri açıklandıkça beraber programlar yapılacağını dile getirdi. Bizleri kabullerinden dolayı Murat beye tekrar teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MÜSİAD Başkanı Poyraz'a ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Boyraz'ın MÜSİAD Şube Başkanlığına gelmesi ile birlikte çalışmaların artarak devam edeceğine inandıklarını ifade eden Tunç, "Kendileriyle her zaman proje ve programlar yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA