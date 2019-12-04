MÜSİAD'DAN Ticari diplomasi atağı

04.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:21

95 ülke 225 farklı noktadaki teşkilat ağıyla Türkiye'nin küresel ölçekte en büyük ve en yaygın sermaye platformu olan MÜSİAD, bu anlayış ve vizyon doğrultusunda dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren Türkiye'deki Fahri Konsolosları, MÜSİAD Genel Merkez'de bir araya getiriyor.

Etkinlik, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman KAAN, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki GÜVERCİN, Dünya Fahri Konsoloslar Federasyonu Başkanı Aykut EKEN, Dünya Fahri Konsoloslar Derneği Başkanı Emre ETE ve 50'ye yakın fahri konsolusun katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Ticaret Savaşları olarak nitelendirilen yeni dönemde ticari ilişkileri "ticaret diplomasisi" adı verilen ilişkiler bütününün yönettiğini kaydetti. Devletlerin halihazırda majör adımlara hâkim olduğunun altını çizen Kaan, devlet politikalarının sahadaki uygulanabilirliğinin sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla güçlendiğini vurguladı. Kaan, "MÜSİAD olarak, bunun bilinciyle hareket ediyoruz ve kendi adımıza bu sorumluluğu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Fahri konsolosluk, dış dünya ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli araçlardan biri. MÜSİAD olarak, fahri konsolosluğun önemini, ticari diplomasideki yerini iyi biliyoruz. Bizlerin ticari arenada gösterdiğimiz çaba ve gayretin sahada sürdürülmesi, müthiş bir itici güç olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Program 5 Aralık Perşembe günü, saat 09.00'da MÜSİAD Genel Merkez'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler