Müsiad'dan Sesob'a Ziyaret

Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı Salim Eminoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (SESOB) ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, genel kurulunu yaparak yeni bir yönetimle hizmete talip olan Eminoğlu, ziyarette SESOB Başkanı Beşir Köksal ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Yeni bir ekiple hizmete talip olduklarını ve bu amaç doğrultusunda çalışmalara başladıklarını belirten Eminoğlu, Sivas'ın gelişmesi ve istihdamın sağlanması noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Eminoğlu, uzun yıllar esnaf teşkilatının başkanlığını yapan Köksal'ın bilgi ve tecrübelerinden faydalanacaklarını belirtti.

Eminoğlu, son yıllarda gündem de olan ve Sivas'ın da içerisinde yer aldığı hint keneviri ile ilgili olarak da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir şirket kurduklarını, keneviri işlemek için de tesis kuracaklarını aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Köksal ise MÜSİAD yönetimine seçilen Eminoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek fikir alışverişi yaptıklarını belirterek, "MÜSİAD'ın genç bir yönetimi var. Daha önce de bu iş adamları derneğimiz ile ortak çalışmalar yaptık. Sivasımızın gelişmesi ve kalkınması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Başkanımı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, yeni yönetimin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA