Müsiad'dan Seçim Kutlaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Çıktığımız güçlü Türkiye yolunda 24 Haziran seçimleri bir duraktı ve bu durağı da sağsalim geçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Tan, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'da yapılan seçimde, halkın güçlü Türkiye'den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullandığını belirtti.

Başarıyla geride bırakılan seçimin ardından çalışma vaktinin geldiğini dile getiren Tan, şunları kaydetti:

"Şimdi vakit, 'Meselemiz Türkiye'dir' diyerek, canla başla çalışma vaktidir. Seçim öncesi ve sırasında yapılan tüm siyasi manipülasyonlara ve seçim sonuçlarına dair tahriklere rağmen halkımız, vakur duruşu ve olgunluğu ile tüm dünyaya unutulmaz bir demokrasi dersi vermiş. Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda, nasıl tek yürek birleştiğini kanıtlamıştır. MÜSİAD olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor ve hem Cumhurbaşkanımıza hem de Meclisimize, yeni icraat döneminde başarılar diliyoruz. Çıktığımız güçlü Türkiye yolunda 24 Haziran seçimleri bir duraktı ve bu durağı da sağsalim geçtik."