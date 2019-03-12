Müsiad'dan Rektör Kızılay'a Ziyaret

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a ziyarette bulundu.

Ziyarette açıklama yapan Poyraz, "İnönü Üniversitesi, İlimiz, insanımız ve sanayimiz açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Şehrimizin gelişmesinde, sanayi ve iş adamlarımızın nitelik kazanmasında, şirketlerimizin kurumsallaşmasında, ürünlerimizin markalaşmasında, çok önemli bir katkıya sahip. Rektörümüzün özellikle üniversite sanayici işbirliğini ne kadar önemsediğini biliyoruz. Bu çerçevede Teknokent bünyesinde yaptıkları çalışmalarla bu işbirliğini ne kadar önemsediğine de yakinen şahidiz. Başta girişimci firmalar olmak üzere iş ve ürün geliştirmek isteyen tüm müteşebbis ve firmalara destek verdiklerini de biliyoruz. Özellikle Rektörümüzün göreve gelmesiyle beraber projeler de bir bir hayata geçirilmeye başlandı. Teknokent bünyesinde kariyer günleri düzenleme, çözüm ortaklıkları, e ticaretin geleceği ile ilgili yapılan çalışmalar yapma, ulusal ölçekteki yöneticilerin Malatya'daki girişimcilerle buluşturulması, yazılım kodlama ve yapay zeka ile ilgili yapılan çalışmalarla üniversitedeki ilgili alanlardaki akademisyenlerle destek verme, savunma sanayisine yönelik yapılan çalışmalara destek verme, iş dünyasına yönelik patent marka, tescil tasarım gibi alanlarda seminer çalışması yapma, yalın üretim alanları ile ilgili bilgi verme, kariyer günleri düzenleme, ve özelikle uzun süredir üzerinde çalışılan Malatya KÜSİ (Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği) faaliyetlerinin yavaş yavaş meyvesini vermesi be 'yapay deri' çalışmalarının Tıp Fakültesinin laboratuvarlarında kullanılmaya başlanması. Tüm bunlar Rektörümüzün Üniversite Sanayici işbirliğine ne kadar önem verdiğinin göstergesidir" diye konuştu.

Rektör Kızılay'da ziyaretten dolayı teşekkür ederek Poyraz ve üyelere çalışmalarında başarılar diledi. - MALATYA

Kaynak: İHA